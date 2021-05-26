Otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Bursa’da bir vatandaş karşıdan karşıya geçerken otobüs çarpması nedeniyle yaraladı.
Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A, karşıdan karşıya geçmek istedi. Dikkatsiz bir şekilde karşıdan karşıya geçen A.A., otobüs şoförünün çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı A.A’nın durumunu ciddiyetini korurken, otobüs şoförü gözaltına alındı.
Kazayı gören vatandaşlar ise A.A'nın dikkatsiz bir şekilde karşıdan karşıya geçtiğini ve otobüs şoförünün hatasının olmadığını dile getirdi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.