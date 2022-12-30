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Yerel Otobüsteki yolcunun bagajında silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Otobüsteki yolcunun bagajında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir otobüsteki yolcunun bagajında ruhsatsız tabanca ile değişik türlerde uyuşturucu ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 11:13:00 -
Otobüsteki yolcunun bagajında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

 Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir otobüsteki yolcunun bagajında ruhsatsız tabanca ile değişik türlerde uyuşturucu ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, şehirlerarası bağlantı noktasında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada, M.Ş., isimli bir yolcunun bagajında ruhsatsız tabanca, 5,76 gram esrar ve 2,76 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.

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