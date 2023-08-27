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Gündem Otobüste yolculara sinir krizi geçirten skandal
Gündem

Otobüste yolculara sinir krizi geçirten skandal

Yeniakit Publisher
2023-08-27 10:01:00 -

İzmir'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde kriz çıktı. İddiaya göre bir yolcu otobüs firmasına haber vermeden bagaja yağ koydu. Yağ dökülerek bütün eşyaları mahvetti.

İzmir'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde kriz çıktı.

İddiaya göre bir yolcu otobüs firmasına haber vermeden bagaja yağ koydu.

Kısa süre sonra yağ bütün valizlerin olduğu yere döküldü.

Otobüs yolcularını indirmek için otogarda durduğunda yolcular acı gerçekle karşılaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dökülen yağ bütün valizleri mahvederken bir yolcunun üç çocuğunu kıyafetlerinin yanı sıra bilgisayarı da mahvolunca sinir krizi geçirdi.

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