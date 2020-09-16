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Gündem Otobüste koronaya yer kalmadı
Gündem

Otobüste koronaya yer kalmadı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplu taşımalarda koronavirüs denetimi yapıldı. Bir vatandaşın, "O kadar kalabalık ki koronaya yer kalmadı" sözleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:00:00 -

Vaka sayılarının artması sonrası Türkiye’de de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Düğün ve kına geceleri, konser etkinlikleri bir süre durdurulurken, topluma taşıma araçlarında da denetim arttı.

İstanbul Kadıköy'de ekipler, toplu taşıma ve ticari araçlarda koronavirüs denetimi yaptı.

Birçok toplu taşımanın evrakları kontrol edilirken yolcu sayıları da kontrol edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı C Bölge Ekipleri bazı otobüs ve minibüslerde kuralların ihlal edildiğini gördü.

Sabah saatinde ilk cezayı yedikten sonra akşam saatinde de denetime takılan Samet G.'ye, yolcu fazlalığında dolayı tekrardan 3 bin 189 TL idari para cezası yedi.

Yolcular şoförlere tepki gösterirken, bir vatandaşın "O kadar kalabalık ki koronaya yer kalmadı" sözleri dikkat çekti.

Otobüs şoförleri de buna karşılık “Biz binmeyin diyoruz dinlemiyorlar bizi." dedi.

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