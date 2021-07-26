Otobüsler yolda kalıyor, kendi tatilde keyif çatıyor! Beceriksiz Ekrem suçu iktidara atıyor

Hakkı Bilir İstanbul

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi boyunca toplu ulaşımı kitlesel bulaşıma çeviren ve vizyonsuzluğunun faturasını AK Parti hükümetine kesebilmek adına, “Otobüs almak için sunduğum bütçe onaylanmıyor” diyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yalan söylediği ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimi tarafından 6 Temmuz’da yapılan 100 araçlık tek körüklü dizel otobüs alım ihalesinin “teknik şartname ve eklerinde yapılacak değişiklikler nedeniyle iptal edildiği” öğrenildi. İETT otobüsleri bakımsızlıktan dökülürken, suçu hükümete atabilmek adına algı kasan İmamoğlu yönetiminin, otobüs alım ihalesi için teknik şartname bile düzenlemekten aciz olması, metropol kentin büyük bir yönetim krizi içerisinde olduğunu da gözler önüne serdi.

Suçu iktidara atmaya çalışıyor

Göreve geldiği günden bu yana hiçbir şey yapmayan fakat her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü ifşa etmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin en kalabalık ve sirkülasyonu en yoğun şehrinin ulaşımını pandemi döneminde kitlesel bulaşıma çeviren ve beceriksizliğini de ‘hükümet otobüs almak için onay vermiyor” sözleriyle ört bas eden İmamoğlu eşi benzeri görülmemiş bir yalana imza atıyor. Ulaşım problemini pandemi döneminde alınacak 100 araca bağlayarak çözmeye çalışan İmamoğlu, bu işi de eline yüzüne bulaştırdı. 6 Temmuz tarihinde 100 araçlık alım ihalesine çıkacağını duyuran CHP’li İmamoğlu yönetimi, devlet ciddiyetine yakışmayacak komik bir gerekçeyle ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı.

İhaleyi bile düzenleyemedi

“Hükümet her işimizi engelliyor” sözleriyle büyük bir manipülasyona imza atan İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde filoya katılması gereken “100 adet tek körüklü dizel otobüsün” alım ihalesinin tek kalemde iptal etti. Gerekçe olarak da, “teknik şartname ve eklerinde yapılacak değişiklikler nedeniyle iptal edilmiştir” şerhini gösterdi. Meydanlarda, suçu hükümete atan ve iktidarın engellemesi nedeniyle filoyu güçlendiremediğini iddia eden İmamoğlu’nun, gerçekte ise şartname düzenlemekten bile uzak bir yönetim anlayışı sergilemesi, ulaşımdaki mağduriyetlerin daha uzun bir süre devam edeceğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Şehir yönetimsizliğe mahkum

Konu hakkında Akit’e konuşan gazeteci Cengiz Alçayır, “Bu şehir plansızlıktan iki yıl içerisinde metropol şehirler listesinde 8 sıra geriledi. Kimse İmamoğlu’ndan iş beklemesin. 100 araçlık otobüs ihalesini dahi gerçekleştirmediği için suçu hükümete atıyor. Bu şehir gerçekten bu yönetimsizliği hak etmiyor. İmamoğlu otobüslerin bakımı için de 850 milyon liralık ihale yaptı. Fakat otobüsler her gün yollarda kalıyor. İşin ehli isimleri kenara çekip dışardan hizmet alırsan olacağı budur. İstanbullu hizmet beklerken, İmamoğlu tatilde keyif çatıyor” dedi. Bir yönetim krizi olduğunu kaydeden Alçayır, “Ulaşım çalıştayı yapıyor fakat ulaşım çökmüş durumda. ‘Yapacağım’, ‘Edeceğim’ sözleriyle şehri yönetmeye çalışıyor. Ulaşım büyük bir keşmekeşe dönüşmüş durumda. İstanbul’a 100 araç alacaktı onun da ihalesini yapamadı. İktidar engelliyor diyerek algı kasıyor” şeklinde konuştu.

Ekrem Duraklardaki ekranları söküyor

Yaptığı zamlarla İstanbul’u adeta ‘90’lı yıllara döndüren CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teknolojiyi de elinin tersiyle iterek adeta ilkel dönemleri getirmeye çalışıyor! Son olarak otobüslerin geliş saatini göstermek için AK Parti döneminde duraklara asılan ekranlar İBB tarafından tek tek sökülmeye başlandı. Altınşehir Şehit Hakkı Aras otobüs durağı 10 metre ileriye taşınırken, taşıma işleminin ardından otobüslerin geliş saatlerini gösteren ve bekleyen yolculara büyük kolaylık sağlayan elektronik ekran söküldü. Küçükçekmece İMSAN Sanayi Sitesi Durağı da aynı sonu yaşadı. Yine 10 metre geriye taşınan durakta otobüslerin geliş saatlerini gösteren elektronik ekran yok oldu. Teknoloji ve bilim çağında CHP’li İmamoğlu’nun otobüs duraklarındaki ekranları kaldırması, İstanbul’u dahi yönetemeyerek ilkelliğe mahkum eden zihniyetin ülkeyi nasıl geriye götüreceğinin kanıtı olarak görünüyor.



