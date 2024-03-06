  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CİMER şikayet hattına MMU Kaan için yazılan mesaj gündem oldu! İşte bu kimsenin aklına gelmemişti

Gazze'de son durum: Şehit sayısı 30 bin 717! 'Kıtlık derinleşecek'

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Airbus'tan Türkiye duyurusu! ABD tam anlamıyla çıldıracak

Aylık maaş 150 bin TL! Çalışacak eleman bulamıyor

TÜİK tek tek paylaştı! Kadın-erkek istatistiklerinde çarpıcı sonuçlar

İstihdamda şaha kalktık! ‘Kadın hakları’ diye tepinen CHP duy bunları

Dezenflasyon süreci nasıl olacak? Mehmet Şimşek’ten yeni mesajlar

Gözler Almanya’ya çevrildi! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya

Geniş ailelere müjde! Kia EV9 Türkiye’ye ezberleri bozmaya geldi! Otomobilin göz alıcı tasarımı ise bir Türk’e ait! Bu devasa aracın fiyatı ne kadar?

Öve öve bitiremedi! CHP ve HDP Kandil faresinden aferini kaptı
Gündem Otobüsler derken şimdi de itfaiye araçları dökülüyor! Böyle giderse Ekrem İstanbul’u yakacak
Gündem

Otobüsler derken şimdi de itfaiye araçları dökülüyor! Böyle giderse Ekrem İstanbul’u yakacak

Yeniakit Publisher
2024-03-06 14:34:00 -
Otobüsler derken şimdi de itfaiye araçları dökülüyor! Böyle giderse Ekrem İstanbul’u yakacak

İstanbul'da bozulan otobüs ve metrobüslerin dışında şimdi ise İBB'ye bağlı itfaiye araçları bozulmaya başladı. Yolda kalan itfaiye araçlarının imdadına çekiciler yetişiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde 5 yılı geride bırakıyor...

Özellikle bu son 5 yılda ulaşım, Megakent'te çile haline geldi. Hemen hemen her gün bozulmadık metrobüs, otobüs ve yürüyen merdiven kalmadı.

Her geçen gün artan arızalar ve çözülemeyen toplu taşıma sorunu ise çığ gibi büyüyor.

Bu defa yolda kalan otobüs ve metrobüslere itfaiye araçları eklendi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtfaiye araçları yolda kalmaya başladı

Otobüs, metrobüs ve metrolardan sonra itfaiye araçları da bakımsızlıktan arızalanmaya başladı.

İstanbul'da çekilen bir kare, 5 yılı da özetler niteliğinde. Yolda kalan İBB'ye bağlı itfaiye aracı, çekiciyle birlikte götürüldü.

Yine İETT yine kaza! İstanbullunun can güvenliği yok
Yine İETT yine kaza! İstanbullunun can güvenliği yok

Yerel

Yine İETT yine kaza! İstanbullunun can güvenliği yok

İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada
İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada

Yerel

İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada

CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay
CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay

Gündem

CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay

Ters yönden topukladı! Böyle Olur Ekrem’in Yönettiği İETT
Ters yönden topukladı! Böyle Olur Ekrem’in Yönettiği İETT

Yerel

Ters yönden topukladı! Böyle Olur Ekrem’in Yönettiği İETT

Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi
Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi

Gündem

Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi

İş bilmez Ekrem'in yönetimindeki İETT'de 'fazla yolcu' kavgası kamerada!
İş bilmez Ekrem'in yönetimindeki İETT'de 'fazla yolcu' kavgası kamerada!

Gündem

İş bilmez Ekrem'in yönetimindeki İETT'de 'fazla yolcu' kavgası kamerada!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23