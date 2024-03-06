Otobüsler derken şimdi de itfaiye araçları dökülüyor! Böyle giderse Ekrem İstanbul’u yakacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde 5 yılı geride bırakıyor...

Özellikle bu son 5 yılda ulaşım, Megakent'te çile haline geldi. Hemen hemen her gün bozulmadık metrobüs, otobüs ve yürüyen merdiven kalmadı.

Her geçen gün artan arızalar ve çözülemeyen toplu taşıma sorunu ise çığ gibi büyüyor.

Bu defa yolda kalan otobüs ve metrobüslere itfaiye araçları eklendi.



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İtfaiye araçları yolda kalmaya başladı

Otobüs, metrobüs ve metrolardan sonra itfaiye araçları da bakımsızlıktan arızalanmaya başladı.

İstanbul'da çekilen bir kare, 5 yılı da özetler niteliğinde. Yolda kalan İBB'ye bağlı itfaiye aracı, çekiciyle birlikte götürüldü.