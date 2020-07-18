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Otobüsle Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Sultanahmet’e otobüsle gidilir mi? 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılacak. Ayasofya Camii’nde Cuma namazı kılmak isteyenlerin İstanbul’un dört bir yanından Sultanahmet’e akın etmesi bekleniyor. Bu sebeple Sultanahmet Medyanı ve Ayasofya Cami çevresinde koronavirüs salgını sebebiyle yoğun önlemler alınacak. 24 Temmuz Cuma günü Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak. Bu sebeple vatandaşlar Ayasofya’ya otobüsle gitmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 12:18:00 -
Otobüsle Ayasofya’ya nasıl gidilir?

24 Temmuz Cuma günü Ayasofya’da Cuma namazı kılınacak. Bu sebeple pek çok vatandaşın Ayasofya’ya gitmesi bekleniyor. 86 yıllık özlem sebebiyle İstanbul’un dört bir yanından vatandaşın Sultanahmet’e gitmesi bekleniyor. Bu nedenle Sultanahmet ve çevresinde koronavirüs salgını sebebiyle yoğun önlemlerin alınması bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü tramvayın çalışmayacağı söyleniyor.  

Otobüsle Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Ayasofya’ya gitmek isteyenler Sultanahmet’e otobüsle gitmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Beyazıt ya da Eminönü’ne giden otobüsleri kullanabilirsiniz. Tramvayların 24 Temmuz’da hangi istasyonlar arasında çalışacağı açıklanmadı. Ancak Bağcılar-Beyazıt, Kabataş-Sirkeci güzergahının çalışması bekleniyor.

Bu sebeple otobüsle Beyazıt’a gittiğinizde Sultanahmet’e yürüyerek gidebilirsiniz.

Otobüsle Eminönü’ne gitmeniz durumunda şayet Sirkeci istasyonu açıksa bir duraklık mesafe için Eminönü’nden tramvaya binip Sirkeci’de inebilirsiniz. Sirkeci’den ise yürüyerek yolunuza devam edebilirsiniz. Şayet tramvaya binmek istemiyorsanız; Eminönü’nden Sultanahmet’e yürüyebilirsiniz.

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