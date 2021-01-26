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Yerel Otobüs ve dolmuş şoförleri birbirine girdi! Polis zor ayırdı, yaralılar var
Yerel

Otobüs ve dolmuş şoförleri birbirine girdi! Polis zor ayırdı, yaralılar var

Bartın'da otobüs ve dolmuş şoförleri arasında çıkan kavgada, tekme ve yumruk darbeleri nedeniyle 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirebildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:17:00 -
Otobüs ve dolmuş şoförleri birbirine girdi! Polis zor ayırdı, yaralılar var

Bartın'da halk otobüsü ve dolmuş şoförleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Kemerköprü Meydanı'nda Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförleri ile Esenyurt dolmuş şoförleri arasında hat ihalesi ve yolcu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisler, uyarıda bulunduğu tarafları biber gazı kullanarak ayırdı.

Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edilirken, kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alındı.

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