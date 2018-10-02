THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Otobüs şoföründen genç kıza taciz!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir otobüs şoförünün genç kızı tacizi otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

02 Ekim 2018 Salı 12:42
Otobüs şoföründen genç kıza taciz!

 Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüsle işe giden S.G., otobüs ücretini ödemek istediği sırada otobüsün boş olmasını fırsat bilen otobüs şoförü O.A., ellerini S.G.'nin yüzüne uzattı. Yapılan bu hareket karşısında şoka uğrayan 18 yaşındaki S.G. bir anda geri çekilerek kendini korumaya çalıştı. Otobüs şoförü O.A. ise taciz girişimi sonrası gülmeye başladı. Yaşadığı şok ile ne yapacağını bilemeyen genç kız otobüsten iner inmez durumu annesine anlattı. Ardından otobüsteki görüntü kayıtlarını almak üzere harekete geçen genç kız Akhisar Mahalle Kooperatifinden aldığı yardım ile görüntülere ulaştı. Genç kız, görüntülerin eline ulaşmasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından otobüs şoförü O.A. görevden atıldı.

Şoför O.A.: "Gel bir kere öpeyim"

Öte yandan, yaşanan taciz otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. S.G.'nin otobüse bindikten sonra ücretini ödemek için kart basma makinesine uzandığı sırada şoför O.A.'nın genç kıza doğru uzanıp yüzünü okşayarak “Gel bir kere öpeyim” demesi otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 12:42
  1. Manisa
  2. Alaşehir
  3. Otobüste taciz
  4. taciz anı kamerada

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nobel Fizik Ödülü sahipleri açıklandı
    1. Nobel Fizik Ödülü sahipleri açıklandı
    2. CHP’de Kocaoğlu depremi
    3. Erdoğan liderleri ziyaret edince.....
    4. İslamî tebliğe yargı zulmü
    5. Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye'yi..
    6. Schalke 04 – Galatasaray maçı saat..
    7. Fenerbahçe Avrupa Şampiyonlar Lig maç..
    8. Devlet ve halk greve gitti: Filistin..
    9. Otobüs şoföründen genç kıza taciz!
    10. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    11. Kendi ifadesini yalanlayan yüzsüz..
    12. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    13. ABD, Arap aşiretleri ikna için S...
    14. MHP lideri Bahçeli’nin yüzünde ne çıktı?
    15. Başörtüsü tarz değil farzdır
    16. ABD'li casus Brunson'ın avukatı..
    17. ÖSYM 2018-YDS/3 başvuru ücreti ne kadar?
    18. "15 Temmuz darbecileri TSK mensubu..
    19. Russell Crowe: İki ülke birleşsin,..
    20. ABD uçağında ırkçı yolcu rezaleti!..
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık