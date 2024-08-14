Dehşet kazanın otobüs içi görüntüsü ortaya çıktı! İşte çarpma anı!

Kaza, Söke-Milas kara yolu Gölbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas yolu üzerinde seyir halinde olan U.T. kontrolündeki iş makinesi ile aynı yönde seyir halinde olan S.S. kontrolündeki 35 BAA 137 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iş makinesi operatörü ile otobüsteki 7 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan iş makinesi operatörü U.T.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise anbean otobüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı yönde seyreden otobüsün bir anda iş makinesine çarpması yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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