Otobüs ehliyetinde yaş sınırı düşürüldü. 26 yaş sınırı olan otobüs sürücülüğünde yeni sınır 24 yaş oldu. Hedef, şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Görme engelli yolcular için rehber köpeklerin, gerekli şartları sağladıktan sonra otobüslerde bulundurulabilmesine de imkân sağlandı.



Terminal işletmeciliği faaliyetlerinde bulunanlar için uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözülmesi için kısa unvan, logo ve amblem kullanımında kolaylık sağlandı. Mesleki saygınlık kriterlerini karşılayamayan firmalar için yetki belgesi iptali yerine geçici olarak faaliyet durdurma uygulamasına geçildi.

Eşya taşımacılığı sektöründe de kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kayıt dışılığın engellenmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre, göstermelik olarak taşıt satışı yapılarak yüzde 60'ın altında kapasiteyle haksız yere belge alınarak faaliyet gösterilmesi engellendi.



Aynı dönemde yurt içi taşımacılık yapan firmalara geçici süreliğine indirimli olarak uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesi alabilme imkanı getirildi.