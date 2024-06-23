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Gündem Otobüs boks ringine döndü! Hanımlar yakışıyor mu size yaptıklarınız
Gündem

Otobüs boks ringine döndü! Hanımlar yakışıyor mu size yaptıklarınız

Yeniakit Publisher
2024-06-23 16:39:04 - 2024-06-23 16:39:04

Kadınlar belediye otobüsünde saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da otobüste tartışan iki kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine hakaretler de savuran kadınlardan birinin çocuğu ise ağlama krizine girdi.

Olay Bursa-Gemlik arasında sefer yapan 101 numaralı otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadın yolcu, otobüs içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadınlar saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Kavga kadınlardan birinin otobüsten inmesiyle son buldu. Kadınlardan birinin çocuğunun ağlaması ise dikkat çekti. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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