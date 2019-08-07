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ÖTO, tur acentalarını Birgi ve Gölcük’te ağırladı

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)’ın Ege Bölgesi acenta sahiplerinden oluşan yaklaşık 25 kişilik bir ekibi Birgi ve Gölcük’te ağırladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:06
ÖTO, tur acentalarını Birgi ve Gölcük’te ağırladı

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)’ın Ege Bölgesi acenta sahiplerinden oluşan yaklaşık 25 kişilik bir ekibi Birgi ve Gölcük’te ağırladı.


Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), 25 kişilik bir tur acentelerini heyeti ağırladı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)’ın Ege Bölgesi acenta sahiplerinden oluşan heyet, Birgi ve Gölcük’ü gezdi.


Konuklara, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri; Ufuk Atik, Metin Dursun, Sadık Güllü, H. Selçuk Bütün ve Genel Sekreter İ. Emre Çiftçi ile Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş eşlik etti.


TÜRSAB Ege Bölgesi Temsil Kurulu Başkanı Osman Tolga Gencer ve beraberindeki acenta sahiplerinden oluşan heyetin gezisinde; Dervişağa Medresesi, Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Imam Birgivi Kabristanı ve Çakırağa Konağı gibi tarihi yerler gezildi.



Kültürel değerleri tanıtmak için geziler sürecek


Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Birgi, Gölcük, Bademli, Bozdağ ve Lübbey kısacası bölgenin tüm turizm değerlerini tanıtmaya yönelik tüm organizasyonlarda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.


Eriş, Birgi’nin; tarih, kültür, doğal doku ve gastronomi açısından bugüne kadar bozulmadan gelmesinin bir avantaj olduğunu, bu dokuyu koruyarak turizme kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti.


ÖTO olarak bölge halkı ve işletmelerin oluşturdukları platforma destek vererek bölgede sürdürülebilir turizme imkan tanımak için çalışmalarının ve çeşitli paydaşlarla iş birliklerinin devam edeceğini ifade eden Eriş, Ödemiş, Birgi, Bozdağ ve Gölcük’ü dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Eriş, bütün TÜRSAB acentelerini bölgeyi keşfetmeye, yerli ve yabancı ziyaretçiler için yeni bir destinasyon olarak değerlendirmeye davet etti.


TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Osman Tolga Gencer de, "Turizm acenteleri olarak Birgi’nin marka kent olmasının peşindeyiz" dedi. Gencer, Ege Bölgesindeki Birgi-Gölcük gibi değerlerin bilinirliliğini arttırmak ve tanıtımına katkı sağlamak için turlar düzenlemeye devam edileceğini de belirtti.


Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise şöyle konuştu:


"Birgi, Bozdağ ve Gölcük’ün değerinin biraz daha artması bilinirliliğini arttırması yönünde çok önemlidir. İsteğimiz gelen misafirlerimizin sorunsuz ve mutlu bir şekilde buradan ayrılmalarını sağlamaktır. İşletmecilerimiz bunun içinde ellerinden gelen tüm yardımları ve hazırlığı yapmaya hazır olduklarını belirttiler."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:06
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