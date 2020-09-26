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Yerel Oto teybi siparişi verdi, televizyon askı aparatı geldi
Yerel

Oto teybi siparişi verdi, televizyon askı aparatı geldi

Kahramanmaraş'ta bir sosyal medya sitesinden oto teybi siparişi veren Ömer Şahin isimli vatandaşa, televizyon askı aparatı geldi. Paketi açınca neye uğradığını şaşıran Şahin, "Fiyatı çok ucuzdu ama kampanya var zannederek, sipariş vermiştim. Şikayetçi olacağım." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 19:46:00 -
Oto teybi siparişi verdi, televizyon askı aparatı geldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir sosyal medya sitesinden oto teybi siparişi veren Ömer Şahin, gönderilen paketten televizyon askı aparatı çıkınca şaşkınlık yaşadı.

Oto teybi beklerken akı aparatı geldi

Şahin, bir süre önce sosyal medya sitesinden 250 liraya beğendiği teybi uygun fiyatta görünce satın almak için sipariş etti. Kısa bir süre sonra gelen kargo paketini açan Şahin, teyp yerine televizyon askı aparatı ile karşılaştı.

Gelen ürünün yanlış gelmiş olabileceğini düşünerek sipariş verdiği telefonu arayan Şahin, hattın ulaşılamaz olduğunu fark etti.

Konuyu tüketici hakem heyetine taşımaya hazırlanan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Firmayı aramak istedim ama telefon numaralarını iptal etmişler. Yaptığım araştırma sonucunda verilen adreslerinde yalan yanlış adresler olduğunu öğrendim. Almak istediğim teyp için 250 lira ödeme yapmıştım. Fiyatı çok ucuzdu ama kampanya var zannederek, sipariş vermiştim. Şikayetçi olacağım." şeklinde konuştu.

"Emeğe saygı kalmamış"

Anne Tuğba Şahin de oğlunun internetten alışveriş yapmasını istemediğini ancak onun kendisini dinlemediğini ifade etti.

Güvenilir bir firmanın ismi ile sahte ilan verip dolandırıcılık yapıldığını savunan Şahin, "Ben börekçilik yapıyorum, iki liraya börek satarak para kazanmaya çalışıyorum. Allah’tan korkmadan bunu göndermişler. Vicdansızlar, insanların emeğine saygı kalmamış. Aldıkları haksız kazançları da çocuklarıyla yiyecekler nasıl yiyeceklerse, haram olsun." ifadelerini kullandı.

 

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