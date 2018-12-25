THY- Euroleague
0553 313 94 23

Oto teybi hırsızları operasyonla yakalandı

İstanbul'un Fatih, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde 13 günde 20 aracın teybini çalan 6 hırsız, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

25 Aralık 2018 Salı 15:18
Oto teybi hırsızları operasyonla yakalandı

Fatih, Avcılar ve Bakırköy'de 13 günde 20 aracın teybini çalan 6 kişi operasyonla yakalandı. Operasyonda 26 oto teybi ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 -13 Aralık tarihleri arasında Fatih, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde 20 ayrı aracın teybini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaylara ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri 16 Aralık'ta yaptığı operasyonda 13 ayrı 'Otodan Hırsızlık' suçundan kaydı bulunan A.A., A.P., M.E.M., R.K., M.B.O. ve E.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 26 oto teybi ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.O. adli kontrol şartıyla serbst bırakılırken, A.A., A.P., M.E.M., R.K., M.B.O. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:18
  1. Oto teybi hırsızları operasyonla yakalandı
  2. İstanbul
  3. Fatih
  4. Avcılar
  5. Bakırköy
  6. Oto teybi hırsızlığı
  7. hırsızlık operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
    1. Kategorilerine göre en fazla..
    2. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    3. Kategorilerine göre en fazla..
    4. Yıldız futbolcunun kulübüne..
    5. En fazla kazandıran yatırım fonları
    6. Yatırım fonu istatistikleri
    7. Ruj diye ezilen bitleri sür istersen..
    8. Elektrikli bisiklet hırsızı kameralara..
    9. Harp helikopteri Mi-8 göreve başladı
    10. Kimya deneyindeki dumandan etkilenen..
    11. Paprika iyi bir uyku çekmeye fayda..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    13. Aman ha.. aman ha! Hekim yazmadı ise..
    14. Oto teybi hırsızları operasyonla..
    15. Hakkındaki iddialara Eygi'den sert..
    16. Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Neustaedter
    17. Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
    18. Sirke küpüne öfke mideye zarar!
    19. Kırıkkale'deki cinayette tutuklama..
    20. Mehmet Yiğiner'den TSYD Ankara..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?