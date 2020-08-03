Oto kiralamada merdiven altına dikkat

Bayram dönemine girilmesiyle birlikte araç kiralamaya olan talep hızla arttı. Tatil planı yapanlar bu sene pandeminin etkisiyle uçak, tren veya otobüs yerine ağırlıklı olarak araç kiralamayı tercih ediyor. Kurumsal markaların tercih edilmesinin tüketicilerin sorunsuz hizmet almasını sağlayacağını ifade eden uzmanlar, “Merdiven altı diye tabir ettiğimiz bazı araç kiralama faaliyetleri, sigorta kapsamı, bakım hizmeti, ikame araç tedariki, yola devam garantisi gibi hizmetleri karşılayamadığı oranda sektörümüzün güvenirliğine gölge düşürüyor” uyarısında bulunuyor.

Sektör temsilcileri, ihtiyaç sahiplerinin araç kiralarken yaygın ofis ağı bulunan, müşterilerine değer veren, satış sonrası destek sunan ve sürdürülebilir hizmetler sağlayan kurumsal şirketleri tercih ederek kendilerini söz konusu olumsuzluklardan koruyabilecekleri tavsiyesinde bulunuyor. Yetkililer, ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerek araç bakımında gerekse teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından da mutlaka emin olması gerektiğinin altını çiziyor.