Oto gaza büyük indirim geldi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta büyük bir indirim geldi. Oto gazın fiyatı 2 lira 12 kuruş birden düştü.

Oto gazin fiyatı ne kadar oldu?

İndirimin ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 10 lira 25 kuruşa, Ankara'da 10 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 30 kuruşa geriledi.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.