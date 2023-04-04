  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Oto gaza büyük indirim geldi
Ekonomi

Oto gaza büyük indirim geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-04 02:10:00 -
Oto gaza büyük indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren oto gaza 2 lira 12 kuruş indirim yapıldı. Yeni indirim sonrası oto gazın fiyatı İstanbul'da 10 lira 25 kuruşa, Ankara'da 10 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 30 kuruşa düştü.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta büyük bir indirim geldi. Oto gazın fiyatı 2 lira 12 kuruş birden düştü.

Oto gazin fiyatı ne kadar oldu?

İndirimin ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 10 lira 25 kuruşa, Ankara'da 10 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 30 kuruşa geriledi.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23