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Otlukbeli’nde okul güvenliği toplantısı yapıldı

2019-2020 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat başkanlığında gerçekleştirildi.

06 Eylül 2019 Cuma 16:30
Otlukbeli’nde okul güvenliği toplantısı yapıldı

2019-2020 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat başkanlığında gerçekleştirildi.


2019-2020 eğitim öğretim yılına az bir süre kala Kaymakam Ramazan Polat başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı. Otlukbeli Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Şentürk, okul idarecileri, ilçe merkez köy muhtarları ve servis şoförleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Ramazan Polar, “Çocuklarımızın rahat huzurlu bir eğitim alması için öğrenci velileri, okul aile birlikleri, servis sorumluları ve bütün paydaşlar olarak birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Birinci hedefimiz güvenli eğitimdir. Güvenli eğitim yapabilmemiz için güvenli bir ortam lazım. Çocuk ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim hayatına devam etmelerini sağlamak amacıyla okullarda güvenliklerin harfiyen uygulanması için gerekli tüm çalışmalar titizlikle yapılacak. Özellikle okul çevresi güvenliği, internet kafe denetimi, açıkta sigara satışı, okullardaki güvenlik kameralarının hazır olması, bizim ilk önceliğimiz olmalıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:30
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