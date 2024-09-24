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Yerel Otizmli torun evi yaktı
Yerel

Otizmli torun evi yaktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Otizmli torun evi yaktı

Adana'da yaşlı bir adam, hasretine dayanamayarak sosyal hizmetlerden aldığı 13 yaşındaki otizmli torunuyla evi yakıp küle çevirdi. Adam, torununa sahip çıkamadığı için onun tekrar sosyal hizmetlere gönderilmesini istedi.

Adana'da yaşayan ev hanımı Deniz (32) ve işçi Mehmet Ali Akgül (35) 14 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Sefa isimli otizmli evlatları dünyaya geldi. Sefa'nın otizmi zamanla ilerlerken, anne Deniz'e ise bipolar bozukluğu tanısı konuldu. Çift 5 yıl önce boşandı ve Mehmet Ali Akgül Rusya'ya gitti. Deniz Berkyez de oğlunu çocuk esirgeme yurduna bırakıp şehir dışına gitti.

Dedesi hasretine dayanamadı

Dede Orhan Berkyez (69), bu sürede torununun hep yanına gitti ve geçtiğimiz Nisan ayında hasretine dayanamayıp torununu yanına aldı. Berkyez, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde torunuyla birlikte yaşamaya başladı ancak torununun durumu her geçen gün ilerledi.

Çakmakla evi yaktı

Geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde Sefa, dedesi uyurken çakmakla koltuğu yaktı. Yangını fark eden dede Berkyez, torununu da alarak canını zor kurtardı. Ev ise küle yanarak küle döndü.

Torununu çocuk esirgeme yurduna göndermek istiyor

İhlas Haber Ajansı'na konuşan dede Orhan Berkyez, "Ben torunuma acıdım, hasretine dayanamayıp yanıma aldım ama o evi yaktı. Canımızı zor kurtardım" diyerek, torununun tekrar çocuk esirgeme yurduna götürülmesini istedi.

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