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Otizmli çocuklar sporla hayata tutunuyor

Gaziantep’te spora başlayan otizmli çocuklar, fiziksel ve zihinsel yönde gelişerek hem yeniden yaşama tutunuyor hem de başarıları ile adından söz ettiriyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:55
Otizmli çocuklar sporla hayata tutunuyor

Gaziantep’te spora başlayan otizmli çocuklar, fiziksel ve zihinsel yönde gelişerek hem yeniden yaşama tutunuyor hem de başarıları ile adından söz ettiriyor. Yaklaşık 10 yıl önce yüzmeyi öğrenen 16 yaşındaki Mesut Gülbahar son 4 yıldır katıldığı yarışmalarda aralarında Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu 15 madalya kazandı.


Gaziantep’te farklı yaş gruplarındaki otizmli çocuklar, Gaziantep Otizm Vakfı’nın gönüllü eğitmenlerinin çabaları ile çeşitli spor dalları ile tanışıyor. Özel olarak hazırlanan vakıf binasında yüzmeden, bisiklet ve masa tenisine kadar sporun birçok dalını ücretsiz olarak tanıma fırsatı yakalayan otizmli çocuklar, hem zihinsel ve fiziksel açıdan rehabilite edilerek geliştirilirken hem de çeşitli başarılarda ilerlemelerine destek veriliyor.


Vakıfta eğitim gören ve 5 yaşında yüzme sporuyla tanışan 16 yaşındaki Mesut Gülbahar ise son 4 yıldır katıldığı birçok yarışmada elde ettiği başarılarla yüzleri güldürdü. Mesut, 2017 yılında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yarışlarında yüzmede yüz üstü ve sırt üstü stillerinde birinci, kurbağalama ve kelebekleme stillerinde ise ikinci olarak önemli başarılar elde etti. Yine 2018 yılında da çeşitli yarışlarda birincilik ve ikincilikleri bulunan Mesut, 4 yılda katıldığı yarışmalarda ise 15 madalya kazanarak, çok sayıda Türkiye ve Avrupa dereceleri elde etti.



Yüzmeyi çok seviyor


Yüzmeyi çok sevdiğini söyleyen Mesut Gülbahar, "Masa tenisi oynuyorum, bisiklet sürüyorum ama yüzmeyi daha çok seviyorum. Kelebek, kurbağalama, yüzüstü ve sırtüstü yüzebiliyorum" dedi.



"Önemli bir potansiyeli var"


Mesut Gülbahar’ın önemli bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Gaziantep Otizm Vakfı Kurucu Üyesi Gülçin İkizceli, "Mesut yüzmede çok önemli dereceler elde etti. Çok sayıda madalyası var. Böyle devam ederse zaten önemli şampiyonalarda Türkiye birincilikleri de getirebilecek bir çocuk. Kendisi zaten yıllardır yüzme sporuyla ilgileniyor ama son yıllarda çok sayıda madalya kazanarak önemli başarılar elde etti. Bunun dışında Mesut ve diğer çocuklarımız için profesyonel olarak masa tenisi eğitimleri de veriyoruz. Ben inanıyorum ki ilerde çocuklarımıza yarışmalara hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Otizmli çocukların sporla becerileri gelişiyor"


Sporla çocukların dikkat yeteneğine ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını da söyleyen İkizceli, "Otizmli çocuklar için aktif olarak sportif faaliyetler yapıyoruz. Biz onların becerilerini spor yaparak daha çabuk geliştireceklerine inanıyoruz. Bu şekilde daha fazla sosyalleşebileceklerini düşündüğümüz için otizmli çocuklarımı bu şekilde eğitiyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza bisiklet binme, paten sürme, masa tenisi ve özellikle yüzme sporlarında eğitimler veriyoruz ve başarılı sonuçlar da alabiliyoruz. Biz de çocuklarımızın sosyal aktivitelerini güçlendirerek hayata ne kadar kolay uyum sağlayabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Böylece bu çocuklarımız hayatta da başarılı olmayı öğreniyorlar" diye konuştu.


Merkezde okuma yazma eğitimi alan ve koşu bandında spor yapan otizmli çocuklardan Defne İkizceli ise söylediği şarkıyla duygularını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:55
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