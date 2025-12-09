  • İSTANBUL
Otellere "kimlik" düzenlemesi geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Otellere "kimlik" düzenlemesi geldi!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, otellerle ilgili yeni düzenlemeye gitti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, otellerle ilgili yeni düzenlemeye gitti.

Kişisel Verileri Kurumu Kurumu'nun Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre oteller, kimlik bilgilerini doğrulamak amacıyla belgeyi görmek zorunda ancak fotokopisini alamayacak.

Mevzuatta fotokopi alma yetkisinin bulunmadığı vurgulanırken, bu uygulamanın “gereğinden fazla veri işleme” niteliği taşıdığı belirtildi.

Kurul, özellikle eski nüfus cüzdanlarındaki din ve kan grubu gibi özel nitelikli kişisel verilerin kopyalanmasının, açık ihlal olduğuna dikkat çekti.

Kimlik bilgilerinin yalnızca kayıt defterine geçirilmesi hukuka uygun kabul edilirken, fotokopi kaydının Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı olduğu resmen duyuruldu.

