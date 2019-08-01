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Otellere bayram ayarı

Yaz ayına denk gelen Kurban Bayramı’nda otellerin doluluk oranlarının yüzde 95-100’ü bu-lacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle oda fiyatlarında yüzde 15-20 oranında artış görülüyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
Otellere bayram ayarı

 Buğra Kardan 

11-14 Ağustos tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı tatili, turizmi hareketlendirecek. Dört günlük tatilde Ege ve Akdeniz otellerine rağbet artacak. Öyle ki kıyı şeridindeki otellerin doluluk oranları yüzde 95-100’e varacak. Bu durum turizmcileri mutlu ediyor ancak tatilcileri kara kara düşündürüyor. Zira Kurban Bayramı’nın yaz ayına tekabül etmesi ve tatil beldelerinde boş oda bulmanın zorluğu fiyatlara yüzde 15-20 zam olarak yansıyor.

Fiyatlar cep yakıyor

İzmir Çeşme ve Aydın Didim’de normal zamanlarda 600 ila 700 lira olan gecelik konaklama bedeli bayram döneminde bin 200 liraya kadar çıkıyor. Muğla’nın Bodrum, Dalaman, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde ise bu rakam bin 800 liraya kadar yükseliyor. Otel ile tur şirketlerinin yetkilileri, tatil beldelerine artan taleplerin fiyatları şişirdiğine işaret ediyor. Aynı yetkililer, “Odaların pahalanmasında havaların ısınması, iç bölgelerden kıyılara akının artması ve Kurban Bayramı’nın dört güne sıkışması önemli rol oynuyor” görüşünü dile getiriyor.

Boş oda bulmak güçleşti

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem, tatil ve ören yerlerinin doluluk oranlarının yüzde 100’e dayandığına dikkat çekerek, “İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da butik oteller ile pansiyonlarda dahi boş oda bulmak zorlaştı. Bu nedenle otel fiyatları yüzde 15-20 zamlandı” dedi. Şu sıralar İstanbul otellerinin de ilgi gördüğünü anlatan Erdem, “Taksim, Şişli, Levent, Beşiktaş, Yenikapı’da hizmet veren mekânlara yabancılar akın ediyor. Haliyle fiyatlarda yüzde 20 artış görülüyor” açıklamalarında bulundu.

Ekonomi ivmelenecek

Kurban Bayramı’nın turizme güç katacağını vurgulayan Erdem, “Buna bağlı olarak iç talep artacak, ekonomimiz ivmelenecek gibi görünüyor” ifadesini kullandı.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da bayramın onlarca sektörü ihya edeceğini; ekonomiye milyarlarca lira katkı yapacağını belirtti. Kurban Bayramı’nın yaz sezonuna denk geldiğini ve otellerin tıklım tıklım dolduğunu kaydeden Polatoğlu, “Doğal olarak oda ve yatak fiyatlarında yukarı yönlü eğilim söz konusu” diye konuştu.

Polatoğlu, ayrıca GAP, Kadareniz ve Kapadokya turlarının uygun fiyatlı olduğunu; tatilciler tarafından tercih edildiğini aktardı.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Aydın
  5. Antalya
  6. Kurban Bayramı
  7. otel fiyatları
  8. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
  9. TÜRSAB
  10. Taksim
  11. Şişli
  12. Levent
  13. Beşiktaş
  14. Yenikapı
  15. Cem Polatoğlu

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