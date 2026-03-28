Otellerde uçkur, belediyede torpil: DİSK Başkanı’na "aile paketi" hizmet

Emeğin kutsallığından bahsedip sendika koltuğunda oturan Kani Beko’nun, liyakat ve adalet maskesi, Uşak’ta patlayan torpil skandalıyla yerle bir oldu. Otelde 21 yaşındaki kız ile basılan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, Kani Beko’nun iki kızını ve iki damadını belediyede kadrolu işe soktuğu belgelendi. KPSS’de yüksek puan alıp yıllarca atama bekleyen on binlerce genç işsiz gezerken; sendika başkanının ailesine yapılan bu kıyak, CHP’nin "adalet" anlayışının ne kadar sahte olduğunu bir kez daha kanıtladı. Vatandaşın vergileriyle ödenen maaşlar, CHP’li vekillerin çocuklarına ve damatlarına peşkeş çekildi.

İşçinin hakkı değil, vekilin ailesi önemli!

DİSK’in eski başkanının, emeği sömürülen gerçek işçilerin hakkını savunmak yerine kendi ailesine belediye imkanlarını seferber etmesi, sendikal mücadelenin de nasıl yozlaştırıldığını gösteriyor. Beko’nun ve diğer CHP elitlerinin bu "saltanat" düzenine sessiz kalması, "emek" edebiyatının sadece siyasi bir rant aracı olarak kullanıldığının itirafı oldu. Uşak halkı hizmet beklerken, belediye binaları CHP’li vekillerin akrabalarıyla dolduruluyor.

Otellerde uçkur, belediyede torpil: Bu mu belediyecilik?

Uşak Belediyesi’nin sadece liyakat yoksunluğuyla değil, aynı zamanda ahlaki çöküntüyle de anılması, CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışını özetliyor. Hatırlanacağı üzere, aynı Belediye Başkanı Özkan Yalım, daha önce de işe aldığı 21 yaşındaki bir personel ile Ankara’da bir otel odasında polis baskınına uğramıştı. Bu ahlaksızlık skandalı, belediyenin hizmet odaklı çalışmak yerine kişisel zevklere ve uçkur peşinde koşmaya tahsis edildiğini gösterdi.

Belediye değil, CHP’nin saltanat karargahı!

Vatandaşa hizmet etmek için kurulan Uşak Belediyesi, bugün gelinen noktada hem torpilin hem de ahlaki çöküşün merkezi haline geldi. Bir tarafta vekil çocuklarına "aile paketi" torpil, diğer tarafta başkanın uçkur sefası için kadroya alınan personel... Uşak halkı, kendilerine hizmet etmek için değil, CHP elitlerinin ve başkanın keyfini sürmesi için çalışan bir belediye yönetimi tarafından yönetildiğini acı bir şekilde tecrübe ediyor. Bu yaşananlar, CHP’nin belediyecilik anlayışının sadece torpil, sadakat ve uçkurdan ibaret olduğunun en somut delilidir.