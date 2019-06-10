Oteller Kurban Bayramı’na daha hazırlıklı girecek! Ağustosta rekor kırılacak

Buğra Kardan

Yazın başlangıcına denk gelen dokuz günlük Ramazan Bayramı tatiliyle yeni sezonu açan turizmciler, Kurban Bayramıyla ilgili planlarını şimdiden yapmaya başladı. Tur şirketlerinin yöneticileri ve otelciler, 10-14 Ağustos tarihlerini kapsayacak bayram döneminde gelecek talepleri karşılamak için teyakkuza geçti.

Rezervasyon yoğunluğu

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Kurban Bayramında telefonlarının susmayacağını belirterek, “Aramalar art arda, başvurular peş peşe gelecek” öngörüsünü paylaştı. Bayram dönemlerinde tur satışlarının önemli oranda arttığını anlatan Polatoğlu, “Biz de bu yoğunluğa göre çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Antalya ve Muğla otellerine ilginin arttığına işaret eden Polatoğlu, “Yazın bu illerde yoğunluk görülecek, tatilcilerin taleplerine yetişilemeyecek” ifadesini kullandı. Kültür turlarının da rağbet gördüğünü dile getiren Polatoğlu, şunları kaydetti: “GAP ve Karadeniz turları revaçta. Kapadokya ve Ege turları da öyle. Aileler uygun fiyatlı olduğu için bu turlarda yer alıyorlar. Şu anda uçakla GAP ve Karadeniz turu yapmak bin 750 ila 2 bin 250 liraya mal oluyor. Kapadokya ve Ege turları ise daha ekonomik. Otobüsle bu yöreleri görmenin, dolaşmanın bedeli 600 ila 650 lira. Yani şu anda doğası ve kültürüyle ön planda olan illerimize gitmeyi tercih edenler her anlamda kârlı çıkacaklar.”

Tatilcilere önemli uyarılar

Kurban Bayramı’nda müşterilerine müşteri eklemeyi amaçlayan oteller de yeni kampanyalar devreye alıyor. Bu otellerin yöneticileri, tatilcilere her ortamda “Fiyat karşılaştırmaları yapın, indirimleri takip edin ve israftan uzak durun” tavsiyesinde bulunuyor.

Seçim ve sınav molası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran’da yenilenmesi kararı ve yaklaşan 2019 Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS) birçok kişinin tatil planını etkiledi. İstanbul’da seçimin yenilenmesi kararı, erken rezervasyon ile tatil planı yapanlar için büyük bir sürpriz oldu. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm havayolu şirketleri ve turizmciler, mağduriyete karşı bilet ve rezervasyon değişimleri için önlemlerini aldı. Öğrenci ve ailelerin, tatil planlarını tüm sınavların sonuçlarının açıklanacağı 18 Temmuz sonrasına ertelediği belirtiliyor.