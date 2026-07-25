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Yerel Oteldeki havuz faciasında acı haber! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Yerel

Oteldeki havuz faciasında acı haber! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

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Oteldeki havuz faciasında acı haber! 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Muhammed Renas Çelik, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan ailenin 4 yaşındaki çocuğu Muhammed Renas Çelik’ten acı haber geldi.

 

Olay, 23 Temmuz’da Okurcalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil yapan Muhammed Renas Çelik, yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi. Havuzda olduğunu fark eden babası tarafından sudan çıkarılan Muhammed Renas Çelik için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammed Renas Çelik, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

 

Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan otel çalışanları F.C. ile A.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otel çalışanları çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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