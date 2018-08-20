THY - Konya
0553 313 94 23

Otel odasına zarar veren iki turist yakalandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptıkları 5 yıldızlı otelin odasına zarar verdiği öne sürülen 2 Rus turist, şikayet üzerine havalimanında yakalandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:06
Otel odasına zarar veren iki turist yakalandı!

Rusya'dan geçen hafta tatil için Manavgat'a gelen Oleg A. ile Elena M. Side bölgesinde 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Aşırı alkol aldıkları öne sürülen ikili, kaldıkları otel odasına zarar verdi. Odada bulunan perdelerin tamamını koparan, kornişi de yerinden söken çiftin önceki gün tatil süresi bitti. Oleg A. ile Elena M., çıkış işlemlerini yapmayınca, otel görevlileri, odayı kontrol etti. Odaya zarar verildiğinin tesip edilmesi üzerine otel yönetimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakol Komutanlığı'na bilgi verdi.

Çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarından, çiftin önceki gün saat 12.00 sıralarında bir otomobille otelden ayrıldığı belirledi. Antalya Havalimanı polisiyle irtibat kuran jandarma ekipleri, şüphelilerin yurt dışına çıkabileceğini belirtti. Eşkal bilgileri de verilen şüpheliler Antalya Havalimanı bekleme salonunda uçuş saatini beklerken, gözaltına alındı.


Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifadeleri alınan Oleg A. ile Elena M., çok alkollü olduklarını, bu nedenle ne yaptıklarını hatırlamadıklarını söyledi. Uzlaştırma teklifini kabul eden çift, otelin zararını karşılamalarının ardından Rusya'ya gitti. Otel yetkilileri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak, zararlarının tazmin edilmesini sağladıkları için jandarma görevlilerine teşekkür etti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:06
  1. Antalya
  2. Otel
  3. Otel odası
  4. otel odasına zarar veren turistler
  5. yakalandılar
  6. zararı ödediler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük kurban bayramı namazı saati kaçta?
    1. Karabük kurban bayramı namazı saati..
    2. Teröristbaşı Netanyahu 'Küresel..
    3. Arda'dan Hakan Balta için veda mesajı
    4. Şehit Ömer Halisdemir bu bayramda..
    5. ABD'den o ülkelere sert suçlama!..
    6. Benzini biten motosikleti ayağıyla itti!
    7. Hırsız Brunson ile ilgili AK Parti'li..
    8. TFF'den Kurban Bayramı mesajı!
    9. Emekli ikramiyesini devlete geri verdi
    10. AK Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması!
    11. Destici'den Büyükelçilik saldırısına..
    12. Samsun'da meydan savaşı! 100 kişi..
    13. Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe çıkışı:..
    14. Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 120..
    15. Kurban pazarında arefe kalabalığı
    16. Adıyaman'da yağ fabrikasında korkutan..
    17. Video hazırlandı! Bakanlıktan..
    18. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 göçmen..
    19. Ronaldo'suz ilk maçına çıkan Real..
    20. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!