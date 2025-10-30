Otel faciasında tutuklu sanığın avukatı mahkemeye buz kestirdi: Benim müvekkilim geri zekalı! Buna bin yıl verilse az!

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybetmesi, 137 kişinin yaralanmasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşması, 3'üncü gününde sanıkların esasa ilişkin beyanlarıyla devam ediyor. Duruşma salonunda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya tutuklu sanık İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin beyanı ile başlandı. Daha önceki beyanlarına katıldığını söyleyen tutuklu sanık Köstereli, "İhmalden dolayı burada değilim. Kanunda bana tanımlanmamış görev müfettişler tarafından bana dayatılmaktadır. Benim bu olayla alakam yok. Benim bu otelle hiçbir bağlantım yok. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

HERKES DONDU KALDI

Tutuklu sanıklardan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir ise üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini istedi. Sanık Özdemir’in avukatı da “Müvekkilimin bir sorumluluğu yoktur. Bankadan para çekme yetkisi dahi verilmemiştir. Operasyonel ve teknik sorumluluk yüklenmemiştir. Görev alanı mali işlerle sınırlı olan bir muhasebe müdürüdür. Ancak benim müvekkilim bir gerizekalıdır. Bunu kendisine de söylüyorum. Beni dava da edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Bu bir katliamdır. Burada kasten adam öldürme var, net. Bu oteli kim geldi denetledi? Turizm Bakanlığı. Sen, buna bakmadan gelip orada yedin içtin, ondan sonra otele 'uygundur' dedin. Suçlu kimse Allah belasını versin. Burada kast var, cinayet var. Benim müvekkilime bin yıl ceza az, 5 bin yıl verin. Ama bakanlıktan oraya gelenleri de yargılayın. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim gerizekalı gidip başvuruda bulunmuş. Gitsin biraz yatsın, onun bunun vekaletini almasın" dedi.

Avukatı Serbülent Baykan’ın sözleri salona buz kestirdi.