Otel banyolarında kullandığımız fazla şampuanları almak caiz mi?

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Otellerde kullandığımız diş macunu, sabun, şampuan vb. şeylerden artanları hediye, hatıra veya daha sonra kullanmak üzere yanımıza alabilir miyiz?

Adana İl müftüsü Hasan Çınar'ın bu soruya cevabı şöyle:

"Türkiye’de veya yurtdışındaki herhangi bir otelin müşterisi olarak oranın havlu, bornoz, çarşaf vb. tekrar kullanılabilecek ürünlerini almamız caiz değildir.

Banyoda kullanılan ve duvara sabitlenmiş olmayan ambalajlı ürünleri (sabun, şampuan, diş macunu, bez terlik, tarak, jilet vb.) otelden ayrılınca yanımıza alabilmemiz için yetkiliden izin almamız doğru olanıdır. Eğer yetkili, banyoda kullanılmayan ürünler "Otel ücretinize dahildir, alabilirsiniz" derse almak caizdir. "Ücrete dahil değildir." derse, o zaman dokunamayız. Helal olmaz."