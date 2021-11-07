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Aktüel Otel banyolarında kullandığımız fazla şampuanları almak caiz mi?
Aktüel

Otel banyolarında kullandığımız fazla şampuanları almak caiz mi?

Son dönemde otellere turizm anlamında büyük ilgi var. Peki otellerde kullandığımız diş macunu, sabun, şampuan vb. şeylerden artanları hediye, hatıra veya daha sonra kullanmak üzere yanımıza alabilir miyiz? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:22:00 -
Otel banyolarında kullandığımız fazla şampuanları almak caiz mi?

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

Otellerde kullandığımız diş macunu, sabun, şampuan vb. şeylerden artanları hediye, hatıra veya daha sonra kullanmak üzere yanımıza alabilir miyiz?

Adana İl müftüsü Hasan Çınar'ın bu soruya cevabı şöyle:

"Türkiye’de veya yurtdışındaki herhangi bir otelin müşterisi olarak oranın havlu, bornoz, çarşaf vb. tekrar kullanılabilecek ürünlerini almamız caiz değildir.
Banyoda kullanılan ve duvara sabitlenmiş olmayan ambalajlı ürünleri (sabun, şampuan, diş macunu, bez terlik, tarak, jilet vb.) otelden ayrılınca yanımıza alabilmemiz için yetkiliden izin almamız doğru olanıdır. Eğer yetkili, banyoda kullanılmayan ürünler "Otel ücretinize dahildir, alabilirsiniz" derse almak caizdir. "Ücrete dahil değildir." derse, o zaman dokunamayız. Helal olmaz."

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