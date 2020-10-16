Ötanazi talebi geri çevrilen hasta, 'açlık grevine' son verdi

57 yaşındaki ölümcül hastalığı olan Alain Cocq, Cumhurbaşkanı Macron'u Fransa'nın ötanaziye karşı katı yasalarını değiştirme umuduyla ölümünü eylül ayında Facebook üzerinden canlı yayınlamaya çalışmıştı.

Ancak Facebook, "intihar girişimini yayınlamaya izin vermiyoruz" açıklamasında bulunarak talebi geri çevirdi.

Çektiği acının çok şiddetli hale geldiğini belirterek ilk grev denemesini bırakan 57 yaşındaki Cocq, pazartesi günü ikinci denemesinde 'sonuna kadar gitme' sözü verdi, ancak ardından tekrar yiyecek ve tedaviyi kabul etmeye başladı.

Claeys-Léonetti yasası Fransa'da 2016 yılında kabul edildi. Claeys-Léonetti yasası, sadece doktorların kısa bir ömrü kaldığını belirttiği hastaların "derin bir şekilde uyutulmasına" izin veriyor.

Çoğu Avrupa Birliği ülkesinde 'Destekli ölüm' yasak. Ancak Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg bu şekilde ölüme izin veriyor.