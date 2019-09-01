0553 313 94 23

Ot yangını korkuttu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01 Eylül 2019 Pazar 13:59
Ot yangını korkuttu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Buldan ilçesi Akçeşme Mevkiinde meydana geldi. Kuru otların tutuştuğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Evlerin arasında olması sebebiyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu
    1. Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail..
    2. Başkan Akın’dan örnek davranış
    3. Kadın muhtarın projesi hayata umut..
    4. Turgutlu Kurtuluş Şenlikleri’ni dolu..
    5. Gülnar’da kişniş üzümü hasadı başladı
    6. Giresunlular Afyonkarahisar’daki şehit..
    7. Rusya'dan kritik 'güvenli bölge'..
    8. İran ürettiği İnsansız Hava Aracı..
    9. Spor müdürü Ertem Şener’e büyük şok!
    10. İHH dev tatbikatı tamamladı
    11. Sakarya Ticaret Borsası Başkan..
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. "738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç..
    14. İHH Arama Kurtarma Koordinatörlüğünün..
    15. Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
    16. Siirt TSO öncülüğündeki heyet;..
    17. İstanbullular dikkat! Gece yarısından..
    18. Lüks yat alevlere teslim oldu
    19. Kırım Tatar Türkleri’nin 33...
    20. Potada milliler galibiyetle başladı
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”