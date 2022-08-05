ÖSYM'nin kozmik odasına girildi! Hazırlanan rapor Erdoğan'a sunulacak

Skandalın ortaya çıkmasından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını, sınavı iptal edilen adaylardan yeniden ücret alınmayacağını açıkladı. Ersoy, sınavdaki soruların bazılarının, yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığının tespit edildiğini belirterek, "Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü mümkün değildir" dedi.

Üç ayrı koldan soruşturma

Skandal ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu, Ankara Savcılığı ve ÖSYM üç ayrı koldan soruşturma yürütüyor. KPSS sorularını deneme sınavında yayınladığı tespit edilen Yediiklim Yayınevi'ne baskın düzenlenmişti.

'Kozmik oda'da arama

Şimdi de ÖSYM'nin Ankara'daki merkez binasında yer alan 'kozmik oda'da da arama yapıldı. 'Kozmik oda', ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavların sorularının hazırlanıp saklandığı, dışarıyla iletişimi olmayan bir bölüm. Bu bölüme girmeye yetkisi olan herkes mercek altında.

"Bir şey bulsunlar intihar edeceğim"

Öte yandan yayınevinin deneme sınavları için soru yazan öğretmenlerden ikisi dün sosyal medyada canlı yayın açtı. Öğretmenlerden Mehmet Bilge Yıldız, "Hepimizin ailesi var. Hiçbir şey ispatlanmış değil, her şey inceleniyor. İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

"20 sorunun aynı olduğu iddiası yanlış"

Yayınevinin adreslerinde ise polis ekipleri Çarşamba günü detaylı bir arama gerçekleştirdi. Aramalar sürerken kameralar karşısına geçen yayınevi sahibi Münir Çelik, Ostim'deki Yediiklim Yayınevi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı sınavlar için soru, deneme ve yaprak testi hazırladıklarını kaydetti.

ÖSYM'nin genel kültürden soracağı 120 soru için Yediiklim Yayınevi uzmanlarının özgün sorular hazırladığını dile getiren Çelik, soruları geçmiş yıllardakilerden esinlenerek hazırladıklarını ifade etti.

KPSS iptal edildi, ÖSYM Başkanı görevden alındı

Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevine son verildi. Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise ilk görev gününde kameralar karşısına geçti. Ersoy, KPSS'nin iptal edildiğini duyurup tüm adaylardan özür diledi.