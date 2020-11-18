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Aktüel ÖSYM’den kovid uyarısı
Aktüel

ÖSYM’den kovid uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) HES Kodlarından Kovid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara cuma günü saat 17.00’ye kadar SMS ile bilgilendirme yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:14:00 -
ÖSYM’den kovid uyarısı

ÖYSM’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının “HES Kodu” uygulamasının, gerçekleştirilen sınavlarda adayların Kovid-19 durumlarını takip etmek için kullanıldığı anımsatıldı.” Açıklamada, “Kovid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir” dedi.

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