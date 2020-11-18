ÖSYM’den kovid uyarısı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) HES Kodlarından Kovid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara cuma günü saat 17.00’ye kadar SMS ile bilgilendirme yapıldığını bildirdi.
ÖYSM’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının “HES Kodu” uygulamasının, gerçekleştirilen sınavlarda adayların Kovid-19 durumlarını takip etmek için kullanıldığı anımsatıldı.” Açıklamada, “Kovid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir” dedi.