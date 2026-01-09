ÖSYM’den EKPSS adaylarına kritik duyuru! Selçuk Üniversitesi’ndeki o kadroya yeni şart eklendi!
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih süreci devam ederken, adayları yakından ilgilendiren önemli bir güncelleme haberi geldi. ÖSYM, 2026-EKPSS/Kura tercih kılavuzunda yer alan Selçuk Üniversitesi bünyesindeki "Odyolog" kadrosu için kural değişikliğine gidildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda, Tablo-4'te yer alan ilgili kadroya "7333" nitelik kodu eklendi. Yapılan bu kritik güncelleme ile Odyolog kadrosuna başvuracak adayların artık bu özel nitelik kodundaki şartları da taşıması zorunlu hale getirildi. Tercih işlemlerini henüz tamamlamayan veya söz konusu kadroyu listesine ekleyen adayların, mağduriyet yaşamamaları için ÖSYM’nin internet sitesindeki güncel kılavuzu incelemeleri ve tercihlerini bu doğrultuda revize etmeleri istendi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda Tablo-4'te yer alan Selçuk Üniversitesi Odyolog ünvanlı kadroya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "7333" nitelik kodu eklendiğini bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Ocak'ta "osym.gov.tr" adresinden yayımlanan 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda Tablo-4'te yer alan Selçuk Üniversitesi Odyolog unvanlı kadroya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 7333 (Başvurma Özel Şartları Odyolog) nitelik kodu eklendi. 2026-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu ve Tablo-4 yeni haliyle yayımlandı.
Buna göre, 7333 nitelik kodunun istendiği Odyolog kadrosuna, odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullardan mezun olan, diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ya da lisansüstü eğitiminin Yükseköğretim Kurulunca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip olan adaylar başvurabilecek.
Bu düzenleme nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek. Adayların tercihlerini yaparken Tercih Kılavuzu'nda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekiyor.