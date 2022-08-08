ÖSYM sonuç sayfası neden açılmıyor? ÖSYM sonuç sayfası kapandı mı?

2022 KPSS’de bazı soruların, Yediiklim Yayınevi’nin daha önce yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yediiklim Yayınevi’ne ait 2 adreste arama gerçekleştirildi.

ÖSYM sonuç sayfası neden açılmıyor?

27 Temmuz'da başlayan YKS tercih dönemi 5 Ağustos’ta sona ermişti. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştıran adaylar ÖSYM’nin sonuç sayfasını sorgulamaya başladı.

YKS tercih yerleştirme sonuçlarının ve ÖSYM tarafından yapılan diğer sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyenler ÖSYM sonuç sayfasına girmeye çalışmakta. ÖSYM resmi sitesi osym.gov.tr'de erişim sorunu yaşanmaya başladı. ÖSYM sitesinde yaşanan erişim sorununa ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İptal edilen KPSS sınavının ardından ÖSYM, yeni KPSS takvimini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. ÖSYM Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı; “ÖSYM Sınav takviminde yer alan; 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022’de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AIS üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.