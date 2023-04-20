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Ekonomi ÖSYM, personel alımı için duyurusu yaptı
Ekonomi

ÖSYM, personel alımı için duyurusu yaptı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 13:51:00 -
ÖSYM, personel alımı için duyurusu yaptı

Başkanlığımızda boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 30 (Otuz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır. Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 20.04.2023 - 04.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek olup istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir, birden fazla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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