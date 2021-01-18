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Gündem ÖSYM duyurdu! İşte 2021 sınav takvimi
Gündem

ÖSYM duyurdu! İşte 2021 sınav takvimi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurdu. Aygün YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:51:00 -
ÖSYM duyurdu! İşte 2021 sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.

Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Halis Aygün açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. RaptiyeTemel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, RaptiyeAlan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

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