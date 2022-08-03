ÖSYM başkanı Halis Aygün görevden alındı mı? Halis Aygün neden görevden alındı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı.

Halis Aygün neden görevden alındı?

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bir yayınevi(Yediiklim Yayınevi)nin deneme sınavlarında sorduğu soruların şıklarına kadar aynı olduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken bir adım attı ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden aldı.

ÖSYM'nin gündemdeki konu hakkında Twitter üzerinden dün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı: “2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.