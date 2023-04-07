ÖSYM 4/B sözleşmeli personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 06.04.2023 - 20.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek olup istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir, birden fazla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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