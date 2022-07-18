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Eğitim ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzunu yayınladı mı? Üniversite taban puanları, başarı sıralaması 2022 kontenjanları :
Eğitim

ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzunu yayınladı mı? Üniversite taban puanları, başarı sıralaması 2022 kontenjanları :

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite taban puanları gündeme geldi. 2022 YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzunu yayınladı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 10:42:00 -
ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzunu yayınladı mı? Üniversite taban puanları, başarı sıralaması 2022 kontenjanları :

2022 YKS Üniversite tercihleri başladı mı? YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından 2022 YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar bir yandan YKS tercih tarihlerinin ne zaman başlayacağını bir yandan YKS 2022 tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını ve diğer yandan ise YKS taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor.

2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

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