Milyonlarca aday 18-19 Haziran’da YKS’ye girdi. Adaylar tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını ise merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı yayınlanacak?

YKS 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. Üniversite sınav sonuçları ise 20 Temmuz’da ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tercih kılavuzunu yayımlayıp tercih takvimini duyuracak. Konu hakkında detaylar ise henüz belli değil. Ancak tercih işlemlerinin sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra başlaması bekleniyor.

YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale geldi.

Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek?

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

Hangi adayların TYT ve AYT sınav puanları hesaplanacak?

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.