  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ÖSYM 2021 Sınav takvimi açıklandı!
Eğitim

ÖSYM 2021 Sınav takvimi açıklandı!

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 15:59:00 -
ÖSYM 2021 Sınav takvimi açıklandı!

Buna göre 2021 yılında YKS, TYT, AYT, YDT ve diğer sınavların ne zaman yapılacağı ortaya çıktı. İşte 2021 yılı ÖSYM sınav takvimi ve sınavların yapılacağı tarihler... Öte yandan ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

2021-YÖKDİL/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Mart 2021 günü gerçekleştirilecek.

2021 MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 günü yapılacak.

2021 İSG NE ZAMAN YAPILACAK?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ise bu yıl 9 Mayıs 2021 günü yapılacak.

2021 ALES NE ZAMAN?

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs 2021 günü gerçekleştirilecek.

2021 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı ise 2021 yılında 11 Temmuz 2021 günü yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden Türkiye kararı
Ekonomi

Dünya devinden Türkiye kararı

Akıllı telefon üreticisi Tecno, İstanbul'da fabrika kurma kararı aldı. Çinli şirket, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla y..
Başkan Erdoğan duyurdu: Çalışmalar tamamlandı yakında açıklayacağız
Siyaset

Başkan Erdoğan duyurdu: Çalışmalar tamamlandı yakında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve hukukla ilgili reform adımlarında hazırlıkların tamamlandığını, çalışmaların yakında kamuoyun..
Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?
Gündem

Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Sinema işletmecileri ve tiyatrocular, getirilen yasakların hafifletilmesi veya kaldırılmasını bekliyor. Koronavirüs salgınında aylardır kapa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay