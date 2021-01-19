ÖSYM 2021 Sınav takvimi açıklandı!

Buna göre 2021 yılında YKS, TYT, AYT, YDT ve diğer sınavların ne zaman yapılacağı ortaya çıktı. İşte 2021 yılı ÖSYM sınav takvimi ve sınavların yapılacağı tarihler... Öte yandan ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

2021-YÖKDİL/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Mart 2021 günü gerçekleştirilecek.

2021 MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 günü yapılacak.

2021 İSG NE ZAMAN YAPILACAK?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ise bu yıl 9 Mayıs 2021 günü yapılacak.

2021 ALES NE ZAMAN?

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs 2021 günü gerçekleştirilecek.

2021 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı ise 2021 yılında 11 Temmuz 2021 günü yapılacak.