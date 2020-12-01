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Aktüel ÖSYM, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı
Aktüel

ÖSYM, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:17:24 -
ÖSYM, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini almaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar yapabilecek. Tercihler, 7 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

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