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OSTİM OSB Kırgızistan'a "rol model" oldu

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın:- "Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Koruma Ajansı ile bu ülkede pilot OSB kurulmasına yönelik iş birliği mutabakat zaptı imzaladık"- "Kırgızistan'da kurulacak pilot OSB için inşaat ve yönetimden, bu konuda gerekli mevzuatın hazırlanmasına kadar pek çok konuda danışmanlık desteği vereceğiz"

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:08
OSTİM OSB Kırgızistan'a "rol model" oldu

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Koruma Ajansı ile bu ülkede pilot OSB kurulmasına yönelik iş birliği mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "Kırgızistan'da kurulacak pilot OSB için inşaat ve yönetimden, bu konuda gerekli mevzuatın hazırlanmasına kadar pek çok konuda danışmanlık desteği vereceğiz." dedi.

Aydın, AA muhabirine, OSTİM OSB'nin yurt dışı faaliyet ve iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

OSTİM OSB'nin, barındırdığı firmalar ve ortaya koyduğu işlerle adından başarılarla söz ettirdiğini dile getiren Aydın, OSB modellerinin Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'da pek çok ülke tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Kırgızistan yetkililerinin de son dönemde OSTİM OSB ile ilgilendiğini vurgulayan Aydın, bu kapsamda Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Koruma Ajansı Başkanı Shumkarbek Adilbek ve beraberindeki yetkililerin, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve onları başkentte ağırladıklarını anlattı.

Aydın, ziyarette Kırgız yetkililere, OSTİM OSB modeli hakkında bilgi verdiklerini kaydetti. Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Koruma Ajansı yetkililerinin, ülkelerinin kalkınmasında uygulamak üzere başarılı bölgesel kalkınma modellerini mercek altına aldıklarını ve bu noktada OSTİM OSB'yi tercih ettiklerine anlatan Aydın, "Türkiye'deki OSB'ler içinde de öne çıkan OSTİM OSB modeli, sanayisi gelişmekte olan ülkeler için son derece ideal. Bugüne kadar pek çok ülkeye götürdüğümüz OSTİM OSB markasını, şimdi de Kırgızistan'a taşıyacağız. Yaptığımız bir dizi görüşmenin ardından, Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Koruma Ajansı ile bu ülkede pilot OSB kurulmasına yönelik iş birliği mutabakat zaptı imzaladık." diye konuştu.

Kırgızistan'da pilot OSB kurulmasına yönelik iş birliği mutabakat zaptının detaylarına da değinen Aydın, "Kırgızistan'da kurulacak pilot OSB için inşaat ve yönetimden, bu konuda gerekli mevzuatın hazırlanmasına kadar pek çok konuda danışmanlık desteği vereceğiz." dedi.

Kurulacak OSB için ihtiyaç analizinin çıkartılacağını aktaran Aydın, Kırgızistan'ın dinamiklerine göre sektörel başlıklar belirlenmesinde yardımcı olacaklarını da ifade etti.

- Kırgızistan'dan Türkiye'deki iş insanlarına yatırım çağrısı

Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Koruma Ajansı Başkanı Shumkarbek Adilbek de Türkiye'ye, OSTİM OSB'nin sahip olduğu tecrübeleri ve bugüne kadar kat ettiği mesafeyi bilerek ve takdir ederek geldiklerini söyledi.

Adilbek, OSTİM OSB modelinden ve tecrübesinden yararlanmak istediklerine işaret ederek, "İmzaladığımız iş birliği mutabakat zaptıyla Kırgızistan'ı kalkındırmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kırgız KOBİ'lerini OSTİM OSB modeliyle geliştirerek ülkenin daha çok kalkınmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin, en birikimli sanayi bölgelerinden OSTİM OSB ile Kırgızistan'da pilot OSB kurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan'da pilot OSB kurulması için her açıdan hazır olduklarını belirten Adilbek, OSTİM OSB'nin katkılarıyla hazırlanacak yol haritasını en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.

Başta OSTİM OSB olmak üzere Türkiye'deki iş insanlarına, Kırgızistan'a yatırım yapmaları çağrısında bulunan Adilbek, böylece Türk firmaların, ülkeleri üzerinden Orta Asya ve Avrasya pazarlarındaki fırsatlara kolay ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:08
  1. Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Koruma Ajansı Başkanı Shumkarbek Adilbek
  2. Orhan Aydın
  3. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB)

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