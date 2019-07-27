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ÖSO'dan Türkiye'deki Suriyelilere "geri dönün" çağrısı

Sınır ötesi harekatlar ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde eli tetikte görev yapan ÖSO güçleri, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönmesini bekliyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:35
ÖSO'dan Türkiye'deki Suriyelilere "geri dönün" çağrısı

Zeytin Dalı Harekatı ile başlayan ve sonrasında Özgür Suriye Ordusu güçlerince desteklenen sınır ötesi operasyonlarla, Suriye'nin pek çok bölgesi teröristlerden temizlendi. Şimdilerde ise ÖSO güçleri, 24 saat nöbet tutup, bölgeyi koruyor. ÖSO komutanlarından Ebu Ali Adduno,Türkiye'de barınan Suriyelileri TSK'nın düzenlediği harekatlar ile huzura kavuşan bölgelere geri dönmeye davet etti.

Cerablus ile Afrin arasındaki bölgede kontrol sağlandı

Terör örgütlerinin işgal ettikleri bölgedeki sivillere baskı uygulaması ve buralardan Gaziantep ile Kilis'e yönelik roket ve havanlı saldırılar düzenleyerek tehdit oluşturması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018 tarihinde ise Zeytin Dalı harekatları düzenlenmişti.

Harekatlarla Cerablus ile Afrin arasında bulunan 4 bin kilometre karenin üzerinde alan terör örgütlerinden temizlendi ve zorunlu olarak göç eden binlerce insan yeniden evlerine döndü.

ÖSO güçleri cephe hattında

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından özgürleştirilen bölgelere yakın mesafede hala terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunan bazı noktalar ise tehdit oluşturmaya devam ediyor. ÖSO güçleri de Azez ile Afrin arasındaki bölgede teröristlerin denetimindeki Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgelerine yakın noktalarda oluşturdukları cephe hatlarında 24 saat nöbet tutuyor.

Devriye görevi

Cephe hatlarında teröristleri adım adım izleyen ÖSO güçleri, siperlerde eli tetikte görev yapıyor. ÖSO unsurları, zaman zaman teröristlerin taciz ateşi ve saldırılarını da anında karşılık vererek püskürtüyor. ÖSO güçleri zeytin ağaçları ile kaplı arazide teröristlerin sızma girişimine karşı da sürekli devriye görevi yapıyor.

TSK'nın operasyonlarıyla özgürleşen bölgeler

ÖSO bileşenlerinden olan Ceyşül Şimal Tugayı komutanlarından Ebu Ali Adduno, teröristlerin kontrolündeki Minnag bölgesinin karşısındaki cephe hattında 24 saat nöbet tuttuklarını söyledi. TSK'nın düzenlediği harekatlar ile Azez, Afrin, Cerablus, El Bab gibi kentlerin özgürleştiğini hatırlatan Adduno, şimdi Menbiç, Tel Rıfat ile kendilerinin nöbet tuttuğu bölgede bulunan Minnag ve Maranez köylerinin de teröristlerden temizlenmesini istediklerini ifade etti.

"Fırat'ın doğusuna hazırız"

Fırat'ın doğusunun da teröristlerden temizlenmesi için TSK'nın harekat başlatmasını beklediklerini dile getiren Adduno, "Bizler de bu harekatta Türk askerinin yanında yer alacağız. Tüm ülkenin teröristlerden kurtarılmasını istiyoruz. Bunun için hazırız ve teröristlerin olduğu yerleri özgürleştirmek için Türkiye'den haber bekliyoruz. Hepimizin ortak dileği Suriye'nin teröristlerden ve Esad rejiminden kurtulması. Bunun için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:35
  1. Kilis
  2. Ordu
  3. Gaziantep
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  5. Suriye
  6. ÖSO

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