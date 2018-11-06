ÖSO, Fırat’ın doğusuna hazırlanıyor

Suriye’ye düzenlenen sınır ötesi harekatlarda Mehmetçiğin yanında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Fırat’ın doğusu için de hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSO’nun üst düzey komutanlarından 2. Tümen komutanı Seyf Polat, Suriye’deki toprakları işgal eden terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında yer alacaklarını belirterek, “Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’i terörden temizlediğimiz gibi, Fırat’ın doğusunu da bölücü terör örgütü YPG/PKK’dan temizleyeceğiz. Bunun için de askerlerimizi sürekli eğitim kamplarında eğitiyoruz. Hazırlıklarımızı en üst seviyeye çıkardık. Her an harekata başlayabilecek durumdayız. Türkiye’den emir bekliyoruz. İstihbarat konusunda da Türkiye ile işbirliğini içindeyiz. Bölgedeki yerel kaynaklarla irtibatımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Korkak teröristler kaçmaya başladı

Öte yandan, bölgedeki istihbarat çalışmaları da devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG militanlarının Afrin’de olduğu gibi beton tüneller inşa etikleri tespit edilirken, Afrin’den kaçarak bu bölgeye getirilen teröristlerin de ağır silahlarla donatılmaya başlandığı belirtildi. Daha önce yenilgiye uğrayan teröristlerin bölgeden kaçmak için girişimlerde bulunduğu, bir kısmının daha güvenli bölgelere kaçtığı ancak, terör örgütünün kaçmak isterken yakalanan teröristleri infaz ederek diğerlerinin kaçmasına engel olduğu haberleri geliyor. Askeri yetkililer, bölgeden gelen görüntü ve istihbari bilgilere göre bölgedeki terör unsurlarının yerleşim merkezlerinde sivil kıyafetler giydirilerek yerel halk gibi gösterilmeye çalışıldığını, ancak ellerindeki silah ve mühimmatlarla tek tek raporlandığını aktardılar.