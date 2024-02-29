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Gündem Osmanoğlu ailesinden Gazze'ye yardım eli!
Gündem

Osmanoğlu ailesinden Gazze'ye yardım eli!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 15:34:00 -
Osmanoğlu ailesinden Gazze'ye yardım eli!

Osmanoğlu ailesinin destekleriyle Filistin'e yardım götüren tırlar bölgeye ulaştı.

Türk halkı, İsrail zulmü ve soykırımı altında bulunan Gazze'deki Müslümanları yalnız bırakmıyor.

Engellemelere rağmen yapılan insani yardımlar ancak; Mısır Kızılayı "Al Hilal Ahmar" ve Mısır hükumeti vasıtasıyla ulaştırılabiliyor. Türk halkı İsrail zulmü altındaki Filistinlilere yardım etmeye devam ediyor.

Osmanoğlu ailesinin de destekleriyle Filistin'e yardım götüren tırlar dün gece saat 23.30'da yola çıkarıldı.

Osmanlı Yardımlaşma Derneği Filistindeki zulmün sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, bu hususta bütün dünyanın bir an evvel harekete geçmesini beklediklerini açıkladı. Bu amaçla; Osmanlı Yardımlaşma Derneği Filistin'deki Müslümanların acılarına kayıtsız kalmayarak kendi imkanları çerçevesinde insani yardımda bulunmaya karar verdi.


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Türkiye'den yola çıkan tırlarla 8 bin kumanya, 2 bin koli su ve 10 ton un bölgeye ulaştırıldı.

Ayrıca önümüzdeki günlerde de yardımda bulunmaya devam edeceklerini söyleyen Osmanlı Yardımlaşma Derneği yetkilileri, "Tek isteğimiz Filistin'deki zulmün bir an evvel durdurulup barışın sağlanması ve İsrail'in insanlık dışı katliam ve soykırımdan vazgeçmesidir" dediler.

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