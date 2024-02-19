  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul’un gittiğini görünce 'korku' pompalıyorlar! Ekrem giderse İslam devleti gelirmiş

Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef almıştı! Yılmaz Büyükerşen'den 'Adnan Menderes' rezaleti

Eğlenme sırası şimdi bizde! Türkiye'den ambargo uygulayan ülkeye teklif: Size ASELFLIR-500 satabiliriz

Zam oyunu ifşa oldu! Fahiş fiyat çetesinin 'Sözcü'sü

Mansur Yavaş yine yaptı yapacağını! Belediyenin araçları yandaş hizmetinde

‘Üst düzey askeri yetkili’den, ‘üst düzey üye’ye! Çömez Saymaz baltayı taşa vurdu

Reis Gıda'dan Türkiye'yi sallayacak karar! 80 gün süreyle dondurdu

Yunanistan kahrola kahrola itiraf etti: Türkiye, Almanya'nın yerini aldı

Sarıyer’deki kilise saldırısında önemli gelişme!

Ben almazsam, sen almazsan siyonist diz çöker! Boykot edersen kardeşin ölmez
Gündem “Osmanlı’yla iftihar ediyorum’ demişti! Sosyal medyada Şevki Yılmaz Hoca'ya laikçi saldırı
Gündem

“Osmanlı’yla iftihar ediyorum’ demişti! Sosyal medyada Şevki Yılmaz Hoca'ya laikçi saldırı

Yeniakit Publisher
2024-02-19 14:20:00 - 2024-02-19 14:51:14

Şevki Yılmaz Hoca, Osmanlı'yı alçak ifadelerle hedef alan CHP'li Yılmaz Büyükerşen'e adeta ayar çekti. “Osmanlı’yla iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum.” ifadelerini kullanan Şevki Yılmaz'a sosyal medyada laikçi troller saldırmaya başladı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'nin İslami değerlere ve Osmanlı'ya olan nefreti bitmek bilmiyor.

Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, 3 kıtaya hükmeden cihan devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun alçak ifadelerle hedef aldı.

Haddini ve boyunu aşan 86'lık Yılmaz, “Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar, hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya” dedi.

Şevki Yılmaz'dan 86'lık Yılmaz'a ayar

II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen düğün törenine katılan  Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz Hoca, Yılmaz Büyükerşen'e adeta ayarı çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şevki Yılmaz Osmanlı için “Osmanlı’yla iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum.” dedi.

Laikçi troller saldırıya geçti

Yılmaz Hoca'nın sözleri sonrası; sosyal medyada kurmalı oyuncak gibi hareket eden laikçi trollerin düğmesine basıldı.

Trollerin kirli saldırılarla hedef aldığı Şevki Yılmaz Hoca, vatandaşlardan büyük destek yağıyor.

Böyle olur CHP’nin değişimi! 86'lık Yılmaz Büyükerşen'e yeni koltuk icat edildi
Böyle olur CHP’nin değişimi! 86'lık Yılmaz Büyükerşen'e yeni koltuk icat edildi

Siyaset

Böyle olur CHP’nin değişimi! 86'lık Yılmaz Büyükerşen'e yeni koltuk icat edildi

Padişah torunundan Osmanlı'yı eleştiren Yılmaz Büyükerşen'e tepki
Padişah torunundan Osmanlı'yı eleştiren Yılmaz Büyükerşen'e tepki

Siyaset

Padişah torunundan Osmanlı'yı eleştiren Yılmaz Büyükerşen'e tepki

Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef almıştı! Yılmaz Büyükerşen'den 'Adnan Menderes' rezaleti
Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef almıştı! Yılmaz Büyükerşen'den 'Adnan Menderes' rezaleti

Gündem

Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef almıştı! Yılmaz Büyükerşen'den 'Adnan Menderes' rezaleti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23