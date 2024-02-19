“Osmanlı’yla iftihar ediyorum’ demişti! Sosyal medyada Şevki Yılmaz Hoca'ya laikçi saldırı
Şevki Yılmaz Hoca, Osmanlı'yı alçak ifadelerle hedef alan CHP'li Yılmaz Büyükerşen'e adeta ayar çekti. “Osmanlı’yla iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum.” ifadelerini kullanan Şevki Yılmaz'a sosyal medyada laikçi troller saldırmaya başladı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'nin İslami değerlere ve Osmanlı'ya olan nefreti bitmek bilmiyor.
Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, 3 kıtaya hükmeden cihan devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun alçak ifadelerle hedef aldı.
Haddini ve boyunu aşan 86'lık Yılmaz, “Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar, hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya” dedi.
Şevki Yılmaz'dan 86'lık Yılmaz'a ayar
II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen düğün törenine katılan Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz Hoca, Yılmaz Büyükerşen'e adeta ayarı çekti.
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Şevki Yılmaz Osmanlı için “Osmanlı’yla iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum.” dedi.
Laikçi troller saldırıya geçti
Yılmaz Hoca'nın sözleri sonrası; sosyal medyada kurmalı oyuncak gibi hareket eden laikçi trollerin düğmesine basıldı.
Trollerin kirli saldırılarla hedef aldığı Şevki Yılmaz Hoca, vatandaşlardan büyük destek yağıyor.