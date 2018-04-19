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Osmanlı'ya Hurmacı'dan güzel haber

Süper Lig'in ateş hattında bulunan Ankara temsilcisi Osmanlıspor'da Özer Hurmacı, sevinci yaşanıyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:35
Osmanlı'ya Hurmacı'dan güzel haber

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, 21 Nisan Cumartesi günü Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idmana sakatlığı devam eden Mehmet Batdal'ın katılmadığı, İranlı futbolcu Payam Sadeghian'ın ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştığı bildirildi.

Bu arada, uzun süredir sakat olan Özer Hurmacı'nın takımla çalışmalara başlamasının teknik heyette ve takımda sevinçle karşılandığı belirtildi.

Mor-sarılı futbolcuların idmana ısınma koşusuyla başladığı, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynadıkları ifade edildi.

Dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak pas organizasyonlarında bulunan başkent ekibinin yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:35
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