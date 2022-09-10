Osmanlı'ya hakaret yağdıran mason Tunç Soyer, Yunan işbirlikçisi çıktı! Anlaşma yapmış
İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünde konuşan ve Yunan'a tek laf etmeyip Osmanlı'yı hain ilan eden mason CHP'li Tunç Soyer'in Yunanistan ile işbirliği yaptığı kareler ortaya çıktı.
İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümünde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer skandal açıklamalara imza atmıştı.
Soyer, konuşmasında Yunanistan'a tek laf etmezken Osmanlı'yı hainlikle suçladı. Sosyal medyadan bu konuşmaya tepki yağdı.
Nereden geliyor bu Yunan aşkı?
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hain ilan etmesinin arkasındaki fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Soyer, meğerse geçtiğimiz aylardan bu yana Türkiye hakkında hadsiz açıklamalarda bulunan Yunanistan ile iş birliği sağlamış.
Soyer, geçtiğimiz aylarda Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile bir araya gelmiş. Soyer ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Kostas, "Erdoğan'ın iki ulusun ilişkilerini rehin almasına izin veremeyiz" sözleriyle birlikte "İzmir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile anlaştık" ifadelerini kullandı.