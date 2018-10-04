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Osmanlı'ya hakaret ederek gündem olmaya çalışıyor

Daha önce Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretler savuran Celal Şengör, şimdi de Yıldırım Bayezid'e hakaret ederek gündem olmaya çalıştı.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:55

Yaptığı araştırmalarla gündeme gelmeyi başaramayan Prof. Dr. Celal Şengör, yine Osmanlı'ya hakaret ederek gündem olmaya çalıştı. Daha önce "Dışkı yedirmek işkence değil. Bal gibi yerim” diyen ve Kanuni Sultan Süleyman'a hakaret ederek gündem olmaya çalışan Şengör, şimdi de Yıldırım Bayezid'e hakaret etti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:55
  1. celal şengör
  2. Celal Şengör osmanlı
  3. Yıldırım Bayezid

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  • Ersen UyarErsen Uyar12 dk önce
    Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır. Fuzûlî
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