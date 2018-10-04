Osmanlı'ya hakaret ederek gündem olmaya çalışıyor

Yaptığı araştırmalarla gündeme gelmeyi başaramayan Prof. Dr. Celal Şengör, yine Osmanlı'ya hakaret ederek gündem olmaya çalıştı. Daha önce "Dışkı yedirmek işkence değil. Bal gibi yerim” diyen ve Kanuni Sultan Süleyman'a hakaret ederek gündem olmaya çalışan Şengör, şimdi de Yıldırım Bayezid'e hakaret etti.