Osmanlı'ya hakaret ederek gündem olmaya çalışıyor
Daha önce Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretler savuran Celal Şengör, şimdi de Yıldırım Bayezid'e hakaret ederek gündem olmaya çalıştı.04 Ekim 2018 Perşembe 15:55
Yaptığı araştırmalarla gündeme gelmeyi başaramayan Prof. Dr. Celal Şengör, yine Osmanlı'ya hakaret ederek gündem olmaya çalıştı. Daha önce "Dışkı yedirmek işkence değil. Bal gibi yerim” diyen ve Kanuni Sultan Süleyman'a hakaret ederek gündem olmaya çalışan Şengör, şimdi de Yıldırım Bayezid'e hakaret etti.
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